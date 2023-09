Nintendo mania: qual è stato il tuo primo videogioco della Grande N?

Considerato che il NES giapponese ha compiuto 40 anni, sono ormai quattro decenni ed oltre che Nintendo regala grandi emozioni e ricordi indelebili ai suoi fan attraverso giochi indimenticabili. Anzi, con tutta probabilità molti appassionati si sono avvicinati ai videogiochi proprio grazie alle opere della Grande N.

Vi ricordate dunque qual è stato il primo gioco Nintendo che abbiate mai provato in vita vostra? Molto dipende anche dalla vostra età anagrafica: potreste ad esempio aver iniziato da giovanissimi con un fiammante Super Nintendo ed i suoi intramontabili Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda A Link to the Past e Super Metroid, oppure con il leggendario Game Boy ed il suo parco titoli sconfinato che offriva classici come Super Mario Land, Kirby's Dream Land, Donkey Kong Land e soprattutto Pokémon Rosso e Blu. Oppure siete fan della prima ora cresciuti a pane e NES, Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, perché no?

Magari avete scoperto il mondo Nintendo più avanti, con un Nintendo 64 e le sue perle quali Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, F-Zero X o Wave Race. Oppure il GameCube vi ha cambiato la vita con Super Smash Bros. Melee, Luigi's Mansion e Pikmin. E che dire del rivoluzionario Wii venduto in bundle con Wii Sports? Ma la produzione hardware di Nintendo è talmente ampia che il vostro primo contatto con questo magico universo potrebbe essere avvenuto in ogni modo possibile. Wii U, GBA, DS, 3DS fino alla più recente Nintendo Switch con i suoi capolavori quali Super Mario Odyssey e l'accoppiata Zelda Breath of the Wild/Tears of the Kingdom: le possibilità sono davvero infinite.

Tocca a voi fare spazio tra i vostri ricordi, raccontandoci della vostra esperienza con il primo titolo Nintendo che vi sia mai capitato tra le mani. E già che ci siamo, raccontateci anche qual è stato il vostro primo gioco PS1 mai giocato.