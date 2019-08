Nintendo fa marcia indietro: nessun passaggio gratuito al nuovo modello di Switch

Negli ultimi giorni ha iniziato a fare il giro del web l'esistenza del cosiddetto Nintendo Switch Exchange Program, un'iniziativa della Grande N grazie alla quale chiunque avesse acquistato di recente un vecchio modello della console ibrida avrebbe avuto l'opportunità di effettuare un cambio gratuito al nuovo modello.

Sembra però che il colosso nipponico abbia improvvisamente cambiato idea, pubblicando un breve comunicato per smentire l'esistenza del programma di scambio:

"Non abbiamo un programma per lo scambio di Nintendo Switch. Vogliamo che i giocatori continuino a divertirsi con la propria console e, nel caso ci fosse qualche problema, li invitiamo a visitare il sito ufficiale dell'assistenza Nintendo o a contattare direttamente il nostro team."

L'ipotesi più probabile è che l'azienda abbia sottovalutato l'iniziativa che, nel giro di poche ore, ha iniziato a fare il giro del web e spingendo sempre più siti del settore a parlarne, costringendo così Nintendo a interrompere tutto.

Per chi non lo sapesse, il nuovo modello di Switch non ha differenze estetiche col suo predecessore, ma monta una batteria più longeva e uno schermo migliore.

