Nintendo ancora più ricca: Michael Pachter chiede un servizio come Apple Arcade

Discutendo con i giornalisti di CNBC sulle prospettive di crescita futura dell'industria videoludica e dei suoi attori più conosciuti, l'analista Michael Pachter ha spiegato che, dal suo punto di vista, sia ormai giunto il momento per Nintendo di lanciare un servizio in abbonamento simile ad Apple Arcade.

Il noto analista videoludico di Wedbush Securities ha tratto spunto dall'andamento delle azioni della casa di Kyoto in questi ultimi mesi per spiegare che "una cosa che nessun altro ha (tra le major del settore, ndr) è una gigantesca biblioteca che conta più di un migliaio di videogiochi. Se dovessero decidere di emulare la formula di Apple Arcade, potrebbero inserire quel migliaio di giochi nel proprio catalogo e, solo con questo, riceverebbero 5 dollari al mese da 100 milioni di abbonati".

A detta di Pachter, quindi, questa operazione commerciale su vasta scala non si limiterebbe ad ampliare enormemente il bacino di clienti di Nintendo ma avrebbe anche l'indubbio pregio di riflettersi in maniera positiva sulla valutazione azionaria della compagnia, da qui la previsione dell'analista di "guardare con attenzione alle azioni di Nintendo in futuro".

In attesa di scoprire quali strade decideranno di prendere i vertici dell'azienda videoludica giapponese, ricordiamo a chi ci segue che Nintendo ha speso 14 milioni di dollari a marzo per la pubblicità in TV.