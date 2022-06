Nintendo Mini Direct: seguiamolo insieme oggi su Twitch dalle 14:40

Appena pochissime ore fa Nintendo ha annunciato a sorpresa, attraverso i suoi canali social, un nuovo appuntamento comunicativo in chiusura di questo caldo giugno di conferenze.

Infatti, martedì 28 giugno alle 15:00 ora italiana andrà in onda il Nintendo Direct Mini Partner Showcase dedicato, come reso noto dal colosso giapponese, specificatamente ai titoli di terze parti che approderanno anche su Nintendo Switch.

In questo appuntamento di circa 25 minuti di durata dunque non troveranno spazio le IP dei team interni della "grande N", lasciando il posto alla speranza di rivedere in azione alcuni giochi molto attesi tra cui Sunbreak il major update di Monster Hunter Rise e The Delicious Last Course, il DLC di Cuphead in arrivo tra pochi giorni anche sulla console ibrida. Si mormora anche della possibilità di vedere NieR Automata su Nintendo Switch

Nel frattempo rimangono comunque valide le voci che si rincorrono in rete da qualche tempo di un Direct principale dedicato anche alle IP proprietarie di Nintendo. In attesa di nuovi annunci rinnoviamo l’invito a seguire il Nintendo Direct Mini Partner Showcase insieme alla nostra redazione sul canale Twitch di Everyeye.it, dove già da qualche decina di minuti prima dell’inizio, previsto per le 15.00, troverete in live i redattori per analizzare aspettative e speculazioni in un breve preshow.