Nintendo: Miyamoto cerca sviluppatori che abbiano anche altri interessi oltre al gaming

Recentemente alcune figure chiave disono state intervistate dal. Per l'occasione, hanno parlato dell'importanza delle nuove generazioni nell'assetto aziendale.

Le parole di Shigeru Miyamoto, in particolare, si sono rivelate piuttosto interessanti, poiché ha svelato l'approccio che segue nella ricerca di nuovi dipendenti: "Ora più che mai sto cercando di consegnare le redini alle nuove generazioni. Cerco sempre designer che non siano super appassionati di videogiochi. Voglio assicurarmi che non siano solamente dei giocatori, ma che abbiano tanti differenti interessi e set di abilità".

Sull'argomento è poi intervenuto anche Shinya Takahashi, general manager della divisione Entertainment Planning & Development, che ha invece riflettuto sulla morte dell'ex presidente di Nintendo: "La scomparsa di Satoru Iwata ci ha rattristati enormemente, ma è capitata proprio quando nella compagnia stavano emergendo nuovi leader".

"La nostra missione è invariata: trovare nuovi modi di approcciarsi al gaming. L'unica differenza è che adesso, forse, è giunta la nostra occasione", ha detto invece Kosuke Yabuki, director di Mario Kart 8 e produttore di ARMS. Cosa ne pensate delle loro parole?