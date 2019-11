Nintendo e Miyamoto: 'creare qualcosa di nuovo' è il focus del papà di Super Mario

Shigeru Miyamoto, creatore di, tra gli altri, Super Mario e The Legend of Zelda e tra le personalità più iconiche dell'industria videoludica, guarda al futuro puntando tutto sull'innovazione.

Insignito del Personal of Cultural Merit, prestigioso riconoscimento conferito in Giappone con cadenza annuale, il game creator ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in occasione della cerimonia di premiazione. Tra queste, una dichiarazione di intenti su quello che sarà il focus delle sue attività future: "Intendo continuare a provare a creare qualcosa di nuovo che porti gioia alle persone in tutto il mondo senza concentrarmi troppo su ciò che abbiamo già realizzato". Insomma, sembra proprio che Miyamoto non voglia in alcun modo accontentarsi dei grandi risultati già conseguiti nel corso della sua lunga carriera nell'industria, e voglia al contrario continuare a dare sfogo alla propria indole creativa. Su cosa vi piacerebbe vedere all'opera il veterano di casa Nintendo?



Sul tema del rapporto tra innovazione e il colosso nipponico, si è recentemente espresso anche Reggie Fils-Aime. Nel corso di un'interessante intervista, l'ex Presidente di Nintendo America ha evidenziato come quello dello sviluppo di creazioni uniche sia stato sempre al centro dell'attività della Casa di Kyoto, diventando una sorta di vero e proprio mantra della filosofia aziendale di Nintendo.