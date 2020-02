Nintendo e Miyamoto: il papà di Super Mario discute della nextgen e della console war

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Nintendo, Shigeru Miyamoto ha voluto illustrare la sua visione sulla nextgen e sulle sfide rappresentate dalla console war contro Sony (PS5), Microsoft (Xbox Series X) e gli altri attori che desiderano entrare in questa industria come Google (con Stadia).

Nel condividere il suo parere al riguardo, il papà di Super Mario e Zelda (ma anche di Donkey Kong, Pikmin, Star Fox e F-Zero) ha guardato al futuro del medium videoludico per affermare come "Nintendo è stata a lungo considerata come parte in causa di una gara per la produzione di hardware per videogiochi. Ultimamente, sembra però che le discussioni sulla concorrenza tra Nintendo e gli altri attori del mondo videoludico stiano avvenendo con frequenza sempre minore".

Dopo aver discusso del ruolo futuro di Nintendo nella lotta per l'acquisizione delle fette di mercato più remunerative della nextgen, Miyamoto si è concentrato sulle proprietà intellettuali della compagnia per sottolineare che "solo gli sviluppatori Nintendo possono usare personaggi come Mario, abbiamo custodito gelosamente i nostri diritti su queste serie, in modo tale da non perdere quella libertà nello sviluppo dei nostri giochi. C'è però un limite su quanti consumatori possiamo raggiungere con titoli come Mario se il loro punto d'ingresso a questi giochi è limitato dall'acquisto di una console dedicata. Il riconoscimento degli appassionati e dell'industria è molto apprezzato da noi, per questo cercheremo di continuare a far crescere il numero di persone che entrano in contatto con i nostri personaggi Nintendo mentre continuiamo a lavorare su progetti e iniziative uniche".

Nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori, i vertici del colosso videoludico nipponico hanno confermato che il 96% dei guadagni di Nintendo arrivano da Switch.