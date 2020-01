Nintendo ha guadagnato un miliardo di dollari con i suoi giochi mobile

La decisione di Nintendo di scendere in campo anche nel mondo dei mobile games si è rivelata più che proficua. Sono infatti pari a circa un miliardo di dollari i guadagni che la casa di Kyoto ha ottenuto dai propri giochi per smartphone e dispositivi portatili, come rivela l'analista di mercato Sensor Tower.

Nel conto sono inclusi sei titoli, da Super Mario Run del 2016 a Mario Kart Tour, uscito sul finire dello scorso anno. Tra questi, curiosamente, quello che ha generato più guadagni è di gran lunga Fire Emblem: Heroes, del 2017, che ha contribuito per circa il 61% al raggiungimento del miliardo di dollari. Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Fire Emblem Heroes).

I giochi che invece hanno per protagonista proprio la storica mascotte Nintendo, Mario, sono quelli che invece hanno guadagnato di meno. Dr. Mario World è in generale il peggiore di tutti, e rappresenta l'1% dei guadagni della Grande N (qui la nostra recensione di Dr. Mario World).

Super Mario Run è invece il migliore in termini di download, ma la sua strategia di monetizzazione (far pagare una cifra una tantum per sbloccare il gioco, in un mercato dominato da titoli free-to-play con acquisti in-game) evidentemente non ha pagato. L'unica IP originale di Nintendo pensata come mobile game è Dragalia Lost, che ha guadagnato circa 123 milioni di dollari.

Insomma, sicuramente un buon risultato per il colosso giapponese, che però alla luce di questi dati dovrà sicuramente fare alcune considerazioni.