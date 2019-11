Nintendo mostra una nuova immagine del suo parco a tema, ed è bellissima

Ormai è chiaro: chiunque sia stato amante dei videogiochi e abbia passato l'infanzia con i prodotti Nintendo, ha una nuova Mecca. Il parco a tema che Universal sta costruendo in Giappone sta infatti prendendo sempre più forma, e sembra davvero qualcosa uscito dai nostri sogni d'infanzia.

È stata infatti diffusa una nuova key visual, sostanzialmente un'immagine concept di quello che sarà il parco una volta compleatato, basandosi sui lavori allo stadio attuale e sul progetto concluso, e il risultato lo potete vedere in calce alla news.

Per la verità non differisce molto da quanto visto fin'ora (sul nostro sito trovate diversi aggiornamenti sullo stato di sviluppo di Super Nintendo World), ma ci offre uno sguardo più dettagliato al layout definitivo del parco.

La costruzione di Super Nintendo World va avanti da ormai un po' di tempo, per cui speriamo che a breve potremo avere il primo vero e proprio assaggio "reale" del parco a tema, che all'inizio dovrebbe contenere un'attrazione a tema Mario Kart, una su Yoshi, oltre che ristoranti e negozi.

L'Università del Kansai ha stimato che l'apertura di Super Nintendo World contribuirà all'economia della regione del Kinki per 6.2 trilioni di yen, all'economia giapponese in generale per 11.7 trilioni di yen, e darà lavoro a 1.08 milioni di persone.

Che ne pensate di questa nuova immagine del parco? È come ve lo aspettavate?