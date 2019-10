Nintendo mostra in video il frenetico multiplayer di Luigi's Mansion 3 per Switch

A pochi giorni dal lancio di Luigi's Mansion 3, i curatori del canale YouTube ufficiale di Nintendo si cimentano con le sfide multiplayer di questo atteso action platform per offrirci un assaggio della frizzante esperienza cooperativa che ci attende nella nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Chi vorrà andare a caccia di spiriti e di mostriciattoli birichini utilizzando il proprio Poltergust in multiplayer avrà a disposizione tre modalità competitive. La prima, chiamata Cacciaspettri, ci vedrà affrontare sfide in cui dover risucchiare più fantasmi che potremo prima che scada il tempo, ottenendo alla fine un vantaggio in punti attraverso l'acquisizione di speciali fantasmi nascosti tra le lapidi.

Nella seconda modalità, Cannonate, dovremo collaborare con i nostri compagni per distruggere più bersagli possibile con il cannone. Ciascun utente potrà rubare le palle di cannone agli altri contendenti, garantendosi così un vantaggio in termini di tempo e di punti a fine partita.

La terza modalità, Fluttuamonete, consisterà nello scendere in acqua con la propria paperella galleggiante per raccogliere il maggior numero possibile di monete, stando però attenti a non cadere vittima delle mine disseminate nello scenario.

Prima di lasciarvi in compagnia del video gameplay del multiplayer di Luigi's Mansion 3, vi ricordiamo che la prossima, fantasmagorica avventura del fratello di Super Mario partirà ufficialmente il 30 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch. Nel frattempo, perchè non approfondire l'argomento con il nostro speciale su origine ed evoluzione della serie Nintendo e con l'anteprima dell'Hotel Miramostri?