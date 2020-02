Nintendo mostra il video unboxing del bundle Switch con Animal Crossing New Horizons

Nel corso dell'ultima puntata di Nintendo Minute, i curatori del portale YouTube ufficiale della casa di Kyoto ci hanno mostrato il video unboxing del bundle Switch dedicato ad Animal Crossing New Horizons.

L'edizione speciale di Nintendo Switch che celebrerà l'uscita della prossima, attesissima avventura sandbox del Villager vanterà un design unico ispirato ai protagonisti della serie di Animal Crossing e alle colorate atmosfere di New Horizons.

Oltre al codice per effettuare il download del gioco attraverso le pagine del Nintendo eShop, il bundle comprenderà al suo interno una Switch con un motivo speciale sul lato posteriore della console, una base dock bianca decorata con le immagini di Tom Nook, Mirco e Marco, un laccetto colorato e una coppia di controller Joy-Con verde pastello e azzurro, entrambe con il retro bianco.

La commercializzazione del nuovo bundle di Nintendo Switch avverrà al lancio di Animal Crossing New Horizons, previsto qui in Italia per il 20 marzo. Sempre per il 20 marzo è poi attesa l'uscita degli accessori a tema New Horizons come i set custodia per Switch e Nintendo Switch Lite, entrambi comprensivi della pellicola protettiva per lo schermo della console. Su queste pagine trovate il nuovo spot di Animal Crossing per Switch.