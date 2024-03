Nintendo Museum, apertura rinviata ad aprile: i lavori sono ancora in corso

Il 2023 è stato un anno importante per lo stato di avanzamento dei lavori dedicati al Nintendo Museum: durante lo scorso settembre, infatti, stava per essere portato al termine l'allestimento del museo della Grande N. Ora, però, le ultime notizie parlano di un ritardo per l'apertura: l'inaugurazione del Nintendo Museum è stata rimandata, per ora.

Dalla fine del precedente anno ci si è avvicinati parecchio all'ultimo anno del Nintendo Museum ed è spuntata l'insegna ufficiale dell'edificio dedicato ad una parte essenziale della storia videoludica. Tuttavia, quest'oggi ha fatto il giro del mondo un tweet nel quale viene riportato che il museo Nintendo sarà ultimato entro il 30 aprile di quest'anno. In poche parole, per il momento non si conosce una data esatta circa la conclusione dei lavori ancora in corso d'opera.

Ciononostante, potrebbero mancare all'incirca 4 settimane o poco più. Nintendo Museum verrà terminato il mese prossimo? Secondo gli ultimi aggiornamenti sì, ma a questo punto non ci resta che attendere l'arrivo del mese in questione per poter ricevere ulteriori aggiornamenti dall'azienda. Il museo dovrebbe essere pronto entro l'inizio della Golden Week, l'evento giapponese che si terrà dal 29 aprile al 5 maggio. La settimana d'oro sarà edulcorata dall'apertura del museo incentrato sulla storia di Nintendo, la software house di Kyoto?

