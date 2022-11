Nintendo: la Grande N apre una nuova sede fisica del superstore ad Osaka

Nintendo ha da sempre riscosso un enorme successo tra i fan delle proprie saghe videoludico. La compagnia di Kyoto, anche chiamata "la Grande N", continua a raggiungere da diversi anni a questa parte un successo planetario senza precedenti, complice l'interesse del pubblico nei confronti della propria console ibrida, Nintendo Switch.

I numeri di Nintendo sono positivi tra giochi mobile e altro ma, come abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, la compagnia ha iniziato a diversificare sempre di più le proprie attività: basti pensare, infatti, al parco divertimenti a tema Super Nintendo World. Quest'ultimo, costruito ad Osaka, è solo un tassello nel macro-insieme delle attività di Nintendo e, tra queste, non possiamo non considerare l'importanza degli store fisici dell'azienda. Dapprima aperto a Tokyo, l'attività commerciale dedicata alla vendita al dettaglio di prodotti e merchandise legati alle grandi produzioni videoludiche di Nintendo ha riscosso un enorme successo tra gli utenti.

L'importanza del Nintendo Store ha portato all'apertura di una nuova sede ad Osaka, località giapponese molto vicina al sopracitato Super Nintendo World. Nintendo Osaka apre ufficialmente i propri battenti da oggi, 11 novembre 2022, ma il successo dell'attività è tale da aver richiesto l'inserimento obbligatorio di ticker numerati anche per il solo ingresso nel negozio. La locazione di Nintendo Osaka è presso Daimaru Umeda, il grande magazzino situato nei pressi della stazione ferroviaria JR.

Ciò che più interessa gli utenti, però, è la vendita di tanti nuovi merchandise a tema Nintendo: tra i prodotti che stanno riscontrando un enorme successo presso Nintendo Osaka vi sono le sculture di Mario pixelate, così come quelle di Link e di vari personaggi di Animal Crossing. Dunque, tra i prodotti che più incuriosiscono gli utenti non vi sono le semplici console ed i relativi videogiochi quanto, appunto, set di merchandise unici nel proprio genere, come portachiavi a tema Yoshi, cuscini a forma d'uovo di Yoshi e molto altro ancora.

Il successo dei negozi fisici di Nintendo è tale da aver portato all'apertura di una sua nuova sede ad Osaka. Che possa mai arrivare un Nintendo Store in Italia? Purtroppo questo rimane un sogno proibito per tutti i videogiocatori amanti della Grande N, intenzionati a comprare moltissimi gadget dedicati a Mario, Link e tutti gli eroi di alcune delle avventure videoludiche più importanti della storia del videogioco. Stessa cosa dicasi, sfortunatamente, per un ampliamento del numero di retro console supportate da Nintendo Switch: negli ultimi giorni, Miyamoto si è espresso sulla retrocompatibilità e la forza delle nuove produzioni Nintendo. Ciò nonostante, i giocatori richiedono a gran voce l'implementazione di nuovi emulatori attraverso il servizio in abbonamento di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, nella speranza di poter recuperare grandi glorie del passato della Grande N con gli emulatori del Wii e del GameCube.