Nintendo: è necessario correre rischi per cercare di far sorridere i giocatori

Nel corso della riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziati dei primi nove mesi dell'anno fiscale, Nintendo ha condiviso con i finanziatori un messaggio che ribadisce con forza la filosofia aziendale votata a "far sorridere i giocatori."

Una missione questa non semplicissima e che richiede una certa dose di rischio. Nintendo ne è pienamente consapevole e non intende in alcun modo cambiare il proprio operato:

"Siamo una società giapponese votata all'intrattenimento globale e in questo business i cambiamenti sono molto rapidi e spesso profondi, difficili da prevedere. I gusti delle persone cambiando con estrema rapidità e in questo settore il successo non è mai garantito. Continueremo sicuramente a lavorare per offrire esperienze uniche con l'obiettivo di stampare sorrisi sui volti dei nostri clienti. Siamo consapevoli però che ci saranno momenti duri nei quali dovremo necessariamente rischiare più del previsto."

Non è un mistero che Nintendo Switch sia nato proprio grazie alla voglia di rischiare e rimettersi in gioco dopo il flop commerciale di Wii U e la casa di Kyoto non è nuova alle sperimentazioni, pensiamo ad esempio a Nintendo Labo e a tanti altri progetti partoriti nel corso di questi anni. Resta chiara però la filosofia di fondo, ovvero quella di provare a strappare un sorriso ai giocatori facendo divertire e intrattenendo il pubblico con produzioni sempre nuove e originali.