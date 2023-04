Nintendo NERD conferma l'esistenza di una nuova console next-gen

Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Nintendo ha di fatto confermato l'esistenza di una nuova console prodotta dalla Grande N. Non che sia una grande sorpresa, ovviamente, ma questa è la prima volta che in un documento ufficiale si fa riferimento al successore di Switch.

La divisione francese Nintendo European Research and Development (NERD) sta cercando un Game Technologies R&D Engineer/Scientist per occuparsi di emulazione software, generazione di contenuti, machine learning, IA, ottimizzazione e sicurezza per "Nintendo Switch e altre piattaforme Nintendo."

Tra i focus viene citato anche "lo sviluppo cross-platform", il candidato dovrà ideare "soluzioni allo stato dell'arte" nei campi citati poco sopra per "l'attuale e la prossima generazione di console Nintendo", il termine utilizzato nell'annuncio è "next generation Nintendo platform" e questo non lascia spazio ad alcun dubbio riguardo l'esistenza di un successore di Switch.

Nintendo NERD ha il proprio quartier generale in Francia, questa divisione della compagnia ha sviluppato il browser di Wii U, l'emulatore e l'interfaccia di Nintendo NES Classic e SNES Classic Mini, si occupa del software di emulazione di Nintendo Switch Online ed ha sviluppato vari codec e tecnologie utilizzate in giochi come Nintendo Labo, Ring Fit Adventure, Nintendo Switch Sports e Mario Kart Live Home Circuit.

Nintendo Switch 2 potrebbe essere presentata in estate, secondi un celebre leaker la casa di Kyoto potrebbe confermare ufficialmente la sua nuova console a giugno oppure a settembre durante l'evento Nintendo Live a Seattle.