Nintendo: nessun piano per portare la Virtual Console su Switch

Questa mattina Nintendo ha annunciato i piani per il servizio Switch Online a pagamento, confermando l'arrivo dei classici NES con supporto per il multiplayer online. Ma quando vedremo esattamente la Virtual Console?

Purtroppo la risposta a questa domanda è "probabilmente mai", almeno secondo quanto rivelato da un portavoce di Nintendo sulle pagine di Kotaku UK: "Al momento non abbiamo piani per lanciare il servizio Virtual Console così come lo conoscevate. Non abbiamo intenzione di riunire giochi classici sotto la nomenclatura Virtual Console come abbiamo fatto in passato, ma questo non vuol dire che i vecchi titoli non saranno giocabili su Switch. Oggi ci sono molti modi per riproporre questi classici, come Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online, un modo nuovo e del tutto diverso di fruire dei giochi NES. Inoltre potremo pubblicare collection o rendere disponibili i singoli titoli, nostri e di altri publisher, sul Nintendo eShop."

Nintendo Switch Online sarà disponibile da settembre con prezzi a partire da 3.99 euro al mese, l'abbonamento permetterà di rigiocare con una selezione di titoli classici per NES con supporto per il multiplayer online, al lancio saranno disponibili 20 giochi tra cui Soccer, Super Mario Bros 3, The Legend of Zelda, Ice Climber e Dr. Mario.