Nintendo Network: manutenzione per i server di Switch programmata per il 7 marzo

ha annunciato una nuova manutenzione programmata per i server di: i servizi di rete saranno inaccessibili per un paio d'ore durante la mattinata del 7 marzo. A partire dalle 08:00 si potrà tornare nuovamente a giocare online.

Come annunciato dalla casa di Kyoto, i server di Nintendo Switch saranno offline per manutenzione durante la seguente fascia oraria:

6 AM in Italia (Marzo 7) – 8 AM in Italia (Marzo 7)

A partire dalle 06:00 del 7 marzo e fino alle 08:00 della stessa mattinata, dunque, non sarà possibile accedere alle funzionalità di rete di Nintendo Switch. Dalle 08:00 in poi, tuttavia, si potrà tornare ad usufruire normalmente del gioco online, delle classifiche e di tutti i servizi associati al Nintendo Network.

Considerando la fascia oraria in questione, la nuova manutenzione programmata non dovrebbe provocare particolari disagi agli utenti italiani della console ibrida. Restando in tema Nintendo Switch, sapevate che la grande N provvederà a risolvere il problema delle ore di gioco con un nuovo update del firmware? Secondo Matt Piscatella di NPD, inoltre, Switch avrà tutte le carte in regola per diventare la console più venduta del 2018.