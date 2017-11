Nintendo Network: nuova manutenzione dei server prevista per questa settimana

ha annunciato che i server nelsaranno sottoposti ad una manutenzione programmata che andrà ad influire sui servizi online di tutte e tre le sue piattaforme attualmente sul mercato.

Una prima fase, che coinvolgerà Nintendo Wii U e Nintendo 3DS, si svolgerà a partire dalle ore 2:00 di domani 29 novembre, e si protrarrà per tre ore fino alle 5:00 del mattino. Fortunatamente, vista l'ora tarda, i disagi ai giocatori saranno piuttosto contenuti.

Gli interventi all'infrastruttura online di Nintendo Switch verranno invece eseguiti in due differenti fasce orarie di venerdì 1 dicembre. La prima, in piena notte, dalle ore 1:50 fino alle 3:30, mentre la seconda nel bel mezzo della mattinata dalle 8:50 alle 11:30. Nintendo ha specificato che durante le operazioni alcuni servizi di rete dei giochi potrebbero non essere disponibili.

Sono tanti i giochi in arrivo su Nintendo Switch a dicembre, tra i quali spicca Xenoblade Chronicles 2, il nuovo RPG sviluppato da Monolith Soft, previsto per il primo giorno del mese. Intanto, la console ibrida della casa di Kyoto continua ad ottenere ottimi risultati sul mercato, ed è risultato il prodotto più venduto online negli USA nel corso del Black Friday e del Cyber Monday secondo una ricerca condotta da Adobe Digital.