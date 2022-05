Nintendo non ha abbandonato F-Zero, parola di Reggie Fils-Aimé

Escludendo eventuali riedizioni, sono passati quasi 20 anni dall'ultimo episodio inedito di F-Zero: l'ultimo esponente dell'iconico racing game futuristico di Nintendo risale al 2004, anno in cui F-Zero Climax fece il suo esordio solo in Giappone su GBA. Da allora, Captain Falcon non è più tornato in sella alla sua vettura.

Nel corso del 2021 il designer Takaya Imamura, che lavorò alla serie quando era parte di Nintendo, ha spiegato perché F-Zero non è mai ritornato, evidenziando secondo lui che la mancanza di nuove idee originali su come portare avanti il brand ha spinto il colosso nipponico a non proseguire oltre. Ma c'è chi non è così pessimista sulla fine definitiva di F-Zero.

Nel corso di un'intervista con il portale GamesBeat, l'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, ha affermato che i margini per un ritorno del franchise con progetti inediti ci sono sempre, dato che i creativi della Grande N sono sempre alla ricerca di nuovi concept che possano funzionare anche con i brand in pausa: "L'informazione che posso condividere è che, almeno quando ero parte dell'azienda, gli sviluppatori di Nintendo sperimentavano sempre gameplay differenti, pensando sempre a come applicare un'esperienza unica, che si tratti di farlo per un franchise già esistente o magari creandone uno nuovo".

Per questo motivo, Fils-Aimé sostiene che "da qualche parte nei dipartimenti di sviluppo di Kyoto, qualche autore sta sperimentando un'idea che potrebbe essere applicata ad F-Zero. Stando alla mia esperienza, non c'è mai una situazione dove la compagnia prende la decisione consapevole di non supportare più determinati franchise. Storicamente non ha mai funzionato in questo modo, non quando ero lì".

Che F-Zero possa davvero fare il suo ritorno, prima o poi? Ricordiamo intanto che F-Zero X è presente nel catalogo di Nintendo Switch Online, permettendo così ai fan di rivivere le frenetiche corse del secondo episodio della serie.