Nintendo non abbandonerà il 3DS e continuerà a supportare la console

Dopo il grande successo di Switch,abbandonerà 3DS e 2DS? La risposta a questa domanda arriva da, presidente di NOA recentemente intervistato da Forbes.

Fils-Aime fa sapere che le due console portatili rappresentano ad oggi il modo più semplice ed economico per entrare nell'ecosistema Nintendo: "grazie a un prezzo decisamente contenuto compreso tra i 79 e i 199 dollari, 3DS e 2DS sono attualmente le console più economiche della nostra gamma. Con oltre 1.000 giochi a disposizione, si tratta di una piattaforma davvero ottima per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo.

Abbiamo differenziato l'offerta, il 2DS è ideale per i bambini, i giocatori potranno fare un regalo di Natale di qualità spendendo poco, mentre i più grandi possono optare per 2DS XL o 3DS XL. Inoltre, per noi questa piattaforma rappresenta la porta di ingresso nel mondo Nintendo. La scorsa settimana ero in Florida e sono stato da Walmart e Target... purtroppo non tutti potevano spendere 400 dollari per la console, un paio di giochi e qualche amibo... Con Nintendo 2DS e 3DS è possibile divertirsi con i giochi Nintendo a un massimo di 200 dollari, per noi è di fondamentale importanza mantenere in vita questa fascia di prezzo."