Nintendo: non facciamo differenze fra i tripla A e i giochi indie

In una recente intervista ai microfoni di Entertainment Station, Park Masashi e Yusuke Soejima, responsabili della gestione degli indie sulle piattaforme, hanno parlato dell'approccio della Grande N nei confronti di piccole e grandi produzioni.

"Sulle piattaforme Nintendo non facciamo differenze fra titoli tripla A di grandi compagnie e giochi indie. Infatti vengono disposti alla stessa maniera sul Nintendo eShop. Non sponsorizziamo gli indie solo perché sono indie, ma non diamo neanche la priorità ai tripla A. [...] Switch è un successo internazionale, e penso che le nostre opportunità di essere una piattaforma in salute siano aumentate". hanno affermato i due dirigenti, che hanno poi aggiunto che sperano che Switch in futuro mantenga il suo slancio e diventi un punto di riferimento per gli sviluppatori.

Che sia questo uno dei segreti del successo dell'ibrida della Grande N?