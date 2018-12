Nintendo non ha in programma altre mini console dopo NES e SNES

Vedremo altre "Classic Console" targate Nintendo dopo NES e SNES Mini? In tanto ipotizzano l'arrivo di Nintendo 64 Mini e di una riedizione del Game Boy ma sembra che le cose non andranno esattamente così...

Intervistato dall'Hollywood Reporter, Reggie Fils-Aime, presidente di NOA, chiarisce la situazione: "Siamo stati molto chiari in tal senso, NES e SNES Mini sono stati dei grandi successo ma allo stato attuale non abbiamo altri piani per estendere il programma Classic Console. Questi prodotti resteranno disponibili durante la stagione natalizia e quando andranno sold-out non produrremo altre unità."

Il presidente di Nintendo of America incalza, avvisando che "la via principale per continuare a godere dei contenuti classici di Nintendo è quella di abbonarsi a Nintendo Switch Online, dove abbiamo aggiunto proprio di recente tre nuovi classici NES", con riferimento a Ninja Gaiden, Wario's Woods e Adventures of Lolo che hanno debuttato proprio nelle scorse ore.

Una presa di posizione apparentemente piuttosto netta.... che l'epoca delle Classic Console targate Nintendo sia destinata a terminare con SNES Mini?