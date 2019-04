Nintendo non ha nuovi giochi first-party da annunciare per il 3DS

Dopo 8 anni di onorata carriera, 75,08 milioni di console e 378,12 milioni di giochi venduti, il Nintendo 3DS sta cominciando ad avviarsi verso la pensione.

Con un breve comunicato inviato alla redazione di Kotaku, la casa di Kyoto ha annunciato di non avere altri giochi first-party in programma per la console portatile. "Non abbiamo nulla da annunciare riguardo ai giochi first-party per la famiglia e i sistemi di Nintendo 3DS. Possiamo però confermare che nuovo software è in arrivo dagli editori third-party". Tra questi ultimi, figura ad esempio Persona Q2.

Nintendo, a quanto pare, intende ora concentrarsi solo ed esclusivamente su Nintendo Switch, che grazie alla sua natura ibrida sta pian piano sostituendo il 3DS nelle abitudini delle persone amanti del gaming in mobilità. Tra gli ultimi giochi prodotti dalla grande N per la sua console portatile figurano Luigi's Mansion, Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior e Kirby e la nuova stoffa dell’eroe. Sembra che un'epoca stia per giungere alla fine.



A proposito di portatili, è da un po' che si vocifera di una Switch Mini più economica del modello base ed indirizzata in maniera specifica sull'utilizzo in mobilità. Nintendo, in ogni caso, ha chiarito che non verrà annunciata durante il direct dell'E3 2019.