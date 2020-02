Nintendo non è preoccupata da PS5 e Xbox Series X: parla il Presidente Furukawa

Mentre si avvicina il momento in cui PlayStation 5 e Xbox Series saranno presentate ufficialmente da, rispettivamente, Sony e Microsoft, gli occhi di diversi osservatori sono puntati sulla Casa di Kyoto.

Sulla possibile strategia commerciale di Nintendo, ad esempio, si è recentemente espresso anche il Financial Times, ma qual è il punto di vista dei vertici della compagnia nipponica? Un indizio in tal senso è giunto da una sessione di Q&A recentemente svoltasi a latere di un meeting di natura finanziaria tra Nintendo ed investitori. In tale occasione, il Presidente Shuntaro Furukawa ha infatti condiviso alcune considerazioni in merito.

Pur rimandando la specifica analisi di quello che sarà il prossimo anno fiscale della Casa di Kyoto, il dirigente del colosso videoludico ha anticipato che, certamente, "ci sarà un cambiamento nell'ambiente con la comparsa dei nuovi prodotti dei nostri competitor". Tale circostanza, tuttavia, non sembra preoccupare eccessivamente il Presidente Nintendo, che ha evidenziato come i target di riferimento di Nintendo Switch e delle altre compagnie differiscano. Di conseguenza, ha concluso Furukawa, "non crediamo che i trend commerciali di altre compagnie avranno un impatto significativo sul nostro business".



In chiusura, ricordiamo che il colosso videoludico nipponico ha recentemente commentato i rumor sul lancio di una Nintendo Switch PRO.