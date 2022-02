Nintendo non preserva la sua storia: molti giochi andranno persi, c'è chi non è d'accordo

Sta facendo fortemente discutere la confermata chiusura del Nintendo eShop su Wii U e 3DS, prevista per marzo 2023. Quando i server per le vecchie console Nintendo verranno definitivamente disattivati, non sarà più possibile fare ulteriori acquisti digitali, che si tratti di DLC o di interi giochi.

Ciò significa che oltre 1000 giochi del Nintendo eShop per Wii U e 3DS scompariranno per sempre, sebbene ci sia ancora tutto il tempo per poter acquistare i prodotti di proprio interesse e sarà sempre possibile riscaricare i titoli già comprati indipendentemente dalla chiusura dei server. Ma secondo un ex dipendente di Nintendo of America, intervistato dal portale VGC, esiste la concreta possibilità che i giochi presi in formato digitale possano andare comunque persi per sempre senza la possibilità di poterli riscaricare nuovamente.

Per la fonte, che ha chiesto di restare anonima, non sarà più possibile riscaricare nulla "entro pochi anni", aggiungendo che "gli utenti perderanno sicuro al 100% i loro giochi se succede qualcosa ai loro Wii U o al drive nel quale li conservano", ipotizzando quindi difficoltà ad effettuare nuovamente il download su un'altra console diversa da quella dove sono stati acquistati originariamente. L'ex dipendente ha inoltre aggiunto che Nintendo già dal 2014 stava pensando alla chiusura dei server dell'eShop di Wii U, tenendo conto delle vendite complessive.

La questione resta delicata ed ha scatenato diverse discussioni tra i giocatori, attirando anche l'attenzione della Video Game History Foundation, che si batte per la conservazione storica dei videogiochi. VGHF ha parlato della questione in un post ufficiale su Twitter, criticando le scelte di Nintendo: "Non capiamo che strada Nintendo si aspetta che prendano i suoi fan qualora volessero rigiocare in futuro questi titoli. Non offrire l'accesso commerciale è comprensibile, ma prevenire qualunque lavoro istituzionale per preservare questi giochi è un atteggiamento distruttivo per la storia dei videogiochi", si legge in alcun passaggi del comunicato ufficiale.

VGHF chiude il suo post con un suggerimento: "Incoraggiamo i membri dell'ESA come Nintendo di riflettere sulle loro posizioni e di lavorare con le istituzioni esistenti per trovare una soluzione", un modo quindi per preservare l'esistenza e la memoria di tutti quei prodotti che rischiano altrimenti di scomparire nel nulla. Vediamo quindi come la Grande N deciderà effettivamente di muoversi nel prossimo futuro o se invece rimarrà ferma sulle proprie posizioni.