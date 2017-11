Nintendo non sconterà il prezzo di Switch durante le festività natalizie

Coloro che speravano in un calo di prezzo della console durante il Black Friday o nel corso delle festività natalizie rimarranno delusi:non sarà scontata in alcun modo, ha dichiarato Reggie Fils-Aime, presidente della divisione nord americana della casa di Kyoto.

"Non sconteremo Switch... Ci stiamo concentrando per assicurarci di avere una robusta scorta di unità nei negozi retail", sono state le parole rilasciate da Fils-Aime al The Washington Post.

Sin dallo scorso marzo, Switch ha continuato a vendere ottimamente in tutto il mondo, trainando di conseguenza l'alto numero di vendite di giochi in formato retail, specialmente per quel che riguarda UK e Spagna. Nintendo Italia, nel frattempo, cerca nuovi volti per le sue prossime campagne pubblicitarie online.