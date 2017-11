Nintendo: non siamo ancora pronti per parlare di altre mini console

hanno riscosso un enorme successo di pubblico e da tempo si parla di versioni "Mini" di. La casa di Kyoto produrrà altre micro console in futuro? Purtroppo per saperne di più dovremo necessariamente attendere...

Intervistato a riguardo da CNN Money, Reggie Fils-Aime è stato piuttosto chiaro a riguardo: "Non siamo pronti per parlare di questo.... dovremo fare una nuova intervista in futuro! Però posso dirvi che i nostri clienti amano davvero tantissimo questo genere di contenuti, come dimostra il successo di NES e SNES Mini."

Restiamo dunque in attesa di capire se Nintendo lancerà una nuova mini console anche nel 2018, seguendo il trend iniziano con NES Classic e consolidato con SNES Mini.