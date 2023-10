Nintendo non ha un sindacato perché i dipendenti sono felici, ma Bowser non si opporrebbe

Oltre ad aver confermato che Nintendo e Microsoft rimangono in buoni rapporti, Doug Bowser ha discusso di altri aspetti della casa di Kyoto, e di come i suoi dipendenti si sentano felici e appagati, tanto da non avere mai avuto il bisogno di instaurare un sindacato.

Nel corso di un'intervista concessa a Inverse, il presidente di Nintendo of America che dichiarato che, essendo il suo staff felice del proprio ambiente lavorativo, non è mai arrivata una proposta di un sindacato, realtà che invece vediamo sempre più spesso nascere presso altre compagnie del settore.

"Al momento non abbiamo sindacati in Nintendo of America, e parte di ciò è dettato dal feedback dei dipendenti, ovvero un alto grado di soddisfazione lavorativa e impegno nel complesso. Basta guardare i nostri numeri di fidelizzazione, che sono molto, molto alti nel settore, e di conseguenza il nostro tasso di turnover ovviamente basso. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una cultura inclusiva, con equilibrio tra lavoro e vita privata e focalizzata sulla nostra singolare missione di portare sorrisi sui volti.

Penso che siamo sulla strada giusta per garantire un ambiente di lavoro e una cultura che consentano alle persone di essere produttive, di avere equilibrio nella propria vita e di crescere all’interno dell’azienda. Tutti hanno il diritto di formare un sindacato e sicuramente in futuro, se dovesse accadere, lo rispetteremo. Ma in questo momento siamo molto concentrati su come creare la migliore cultura lavorativa e il miglior ambiente possibile.

Ascoltiamo sempre i nostri lavoratori e vogliamo assicurarci di disporre di modalità sia formali che informali per ottenere feedback dai lavoratori e comprendere le esigenze dei nostri dipendenti e dove possiamo migliorare. Agiamo sempre in base a quel feedback. E, come ho detto prima, esiste sempre il diritto di formare sindacati e noi lo rispettiamo".

Parlando di sindacati, proprio di recente il Communications Works of America ha espresso la propria soddisfazione per l'affare Xbox-Activision.