Nintendo non sarà al TGS, nessuna novità su Zelda Breath of the Wild 2

Nintendo ha annunciato che non parteciperà al Tokyo Game Show 2021 Online, questo vuol dire che la compagnia non avrà un proprio spazio durante l'evento digitale e dunque non ci sarà una conferenza con le novità First Party in arrivo su Switch.

Questo non vuol dire ovviamente che non ci saranno giochi per Nintendo Switch, la casa di Kyoto non sarà però presente in veste di publisher e dunque non vedremo titoli come Metroid Dread, Splatoon 3, Pokemon Diamante e Perla Remake, Super Smash Bros Ultimate, Leggende Pokemon Arceus, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e non ci saranno dunque annunci di nuove targate IP Nintendo.

Nintendo Switch è la console più venduta in Giappone con oltre 20 milioni di unità distribuite e dunque possiamo aspettarci che gli editori di terze parti abbiano in cantiere nuovi giochi per Switch da mostrare al Tokyo Game Show 2021 Online.

Tra i partecipanti confermati per il TGS 2021 troviamo Xbox, Square Enix, SNK, Capcom e Arc System Works, oltre a sviluppatori giapponesi e publisher minori in Occidente ma molto attivi in Asia. L'evento digitale (quindi solo online) si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre, in leggero ritardo rispetto alla consueta finestra temporale di metà settembre.