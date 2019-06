Nintendo non vuole affrettare il lancio di Animal Crossing New Horizons

Parlando ai microfoni di TechCrunch, Charlie Scibetta di Nintendo of America ha dichiarato che la compagnia tiene molto al franchise Animal Crossing e per questo ha deciso di rimandare il lancio di New Horizons.

Scibetta afferma che "solitamente Nintendo non lancia giochi senza assicurarsi che questi siano pronti, completi e finiti", nel caso di Animal Crossing "avremmo fatto un torto ai fan, lanciando un gioco non all'altezza delle aspettative."

Da qui la decisione di rimandare Animal Crossing New Horizons al 2020, anzichè farlo uscire alla fine dell'anno come inizialmente previsto: "questo è il nostro approccio e non cambierà mai. Vogliamo che i nostri giochi siano di altissima qualità, certamente è sempre difficile decidere di rimandare un lancio ma crediamo che questa sia la decisione giusta per il team e per i giocatori."

Il debutto di Animal Crossing su Nintendo Switch è atteso per il 20 marzo 2020, con supporto per il multiplayer online e locale fino a otto giocatori.