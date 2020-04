Nintendo: la nuova app per dispositivi mobile My Nintendo è ora disponibile in Giappone

Nintendo ha pubblicato una nuova app per i dispositivi mobile sul territorio giapponese completamente separata da Nintendo Switch Online. My Nintendo permette di rimanere aggiornati sul mondo della famosa casa di Kyoto e di tracciare i propri dati di gioco.

La nuova applicazione My Nintendo è stata pensata per fornire agli utenti gli ultimi aggiornamenti e le novità sui servizi, sui giochi e sulle console del mondo Nintendo. Tutte le informazioni sono divise in sezioni e sia i giochi che le aree tematiche possono essere seguite in maniera dettagliata per ricevere specifiche notizie. My Nintendo offre inoltre la possibilità di accedere con il proprio account per visualizzare lo stato dei punti Gold e Platinum per poi spenderli nello store senza la necessità di accedere con un browser. Una volta effettuato l'accesso è possibile controllare i record e le tempistiche di gioco sulla propria console Nintendo Switch. Aggiungendo l'ID di rete (NNID) compatibile con Wii U e Nintendo 3DS è infine possibile controllare tutti i dati di gioco anche sulle console della passata generazione.

Al momento My Nintendo è disponibile gratuitamente solo sul territorio giapponese ma è probabile che possa arrivare anche in occidente. Intanto il famoso analista Michael Patcher ha chiesto a Nintendo di sviluppare un servizio come Apple Arcade.