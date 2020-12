Nintendo: nuova condanna per l'azienda che gestiva tour a tema Mario Kart

Dai media generalisti nipponici rimbalza la notizia della nuova sentenza emessa dalla Corte Suprema giapponese per confermare in via definitiva la condanna all'azienda di Tokyo che gestiva tour a tema Mario Kart senza il consenso di Nintendo.

La sentenza della Corte Suprema rappresenta l'ultimo grado di giudizio della causa intentata da Nintendo contro MariCar, la compagnia che nel 2017 decise di avviare un'attività di noleggio di gokart per organizzare dei tour turistici "a tema Mario Kart" nella città di Tokyo, con tanto di costumi da far indossare ai turisti per consentirgli di impersonare i propri eroi Nintendo preferiti senza l'avallo dell'azienda di Super Mario.

In conseguenza della decisione dei giudici del Sol Levante, MariCar (ora divenuta Street Kart) è stata condannata a ripagare le spese processuali e un rimborso a Nintendo pari a 50 milioni di yen (circa 394.000 euro al tasso di cambio attuale) come forma compensatoria per il danno arrecato con la violazione della proprietà intellettuale di Mario Kart.

Con l'apertura nel 2021 del Super Nintendo World, la casa di Kyoto può così garantirsi "l'esclusiva" sulle esperienze dal vivo a tema Mario Kart da offrire ai propri fan: tra le attrazioni del parco dei divertimenti, infatti, ci saranno anche delle montagne russe con Mario Kart in Realtà Aumentata.