Nintendo, nuove console e nuove IP: grande N alla costante ricerca di idee

Nintendo Switch continua a vendere a ritmi impressionanti, ed è ormai ad un passo delle 80 milioni di unità distribuite. Vola anche il software, con ben nove esclusive ad aver superato quota 10 milioni di copie vendute, tra le quali svettano Mario Kart 8 Deluxe con 33,41 milioni e Animal Crossing New Horizons con 31,18 milioni.

I tempi del Wii U sono ormai un lontanissimo ricordo, ma Nintendo non intende affatto sedersi sugli allori. Nel corso di una recente intervista concessa a Nikkei, il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che in quel di Kyoto sono costantemente alla ricerca di idee per la creazione di nuove IP: "Da quando trascorriamo più tempo a casa, la scelta in materia di intrattenimento si è allargata a dismisura. Le persone che scelgono di giocare ai nostri videogiochi nel loro limitato tempo libero, devono trovarli interessanti. La competizione è agguerrita e non guardiamo alla situazione corrente con leggerezza. Siamo alla costante ricerca di nuove idee e di qualcosa da utilizzare nei prossimi progetti. In futuro, non vogliamo lavorare solamente sui nostri franchise principali, come Mario e Zelda, ma anche su nuovi giochi e nuove serie".

Quando l'intervistatore gli ha chiesto lumi in merito agli insistenti rumor che vogliono la grande N al lavoro su una Nintendo Switch Pro, Furukawa non li ha confermati né smentiti, affermando: "Siamo alla continua ricerca di nuove idee per le console, ma alcune semplicemente non sono realizzabili a causa delle limitazioni e dei costi della tecnologia. Convogliamo tantissime risorse nello sviluppo della tecnologia nel caso in cui una qualsiasi di queste tecnologie diventi fruibile in futuro".