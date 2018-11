Nintendo: nuovi brevetti mobile per Mario & Luigi, Kirby e Art Academy

La divisione nipponica di Nintendo volge il proprio sguardo in direzione della sempre più ampia platea videogiocante su smartphone e provvede ad estendere ai sistemi mobile i brevetti di Kirby's Dream Land, Mario & Luigi: Bowser's Inside Story e Art Academy.

Come riportato dai colleghi di Nintendo Life, l'ente giapponese preposto alla classificazione e alla certificazione dei brevetti ha infatti ricevuto dalla casa di Super Mario la richiesta di modifica della licenza per i diritti di sfruttamento dei marchi dei tre videogiochi, aggiungendo l'importante clausola legata, appunto, al mercato mobile. La richiesta, visti gli interessi in gioco, è stata prontamente ottemperata dall'ente governativo di Tokyo.

All'inizio di novembre, Nintendo ha condotto un'operazione simile e si è assicurata i diritti di sfruttamento su smartphone e tablet dei brevetti di altri due titoli dal forte richiamo e dal potenziale commerciale ancora in larga parte inespresso, ovvero The Legend of Zelda: Spirit Tracks e Mario Vs. Donkey Kong.

Nei piani a medio-lungo termine della compagnia di Kyoto c'è infatti la volontà, esplicitata chiaramente dal nuovo presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa, di concentrare i propri investimenti in direzione del mercato mobile, considerato una vera e propria "terra di conquista" dai massimi dirigenti dell'azienda.

Il successo (per molti versi inatteso) di Pokemon GO e l'esperienza acquisita con il meno fortunato progetto di Super Mario Run daranno così a Nintendo lo slancio necessario per inaugurare il 2019 con Mario Kart Tour, la cui uscita su sistemi mobile iOS e Android è prevista entro il mese di marzo.