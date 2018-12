Nintendo: nuovi brevetti 'mobile' Super Mario Galaxy e Metroid Other M

Dopo aver rinnovato ed esteso i diritti di sfruttamento commerciale sui marchi di Wii, The Last Story e Fossil Fighters, la divisione nipponica di Nintendo aggiorna i brevetti di altre due famose IP nell'ottica, forse, di un loro futuro ritorno sulla scena videoludica, ossia Super Mario Galaxy e Metroid Other M.

Stando a quanto riportato dai colleghi di My Nintendo News, infatti, l'ente giapponese incaricato di classificare e certificare i brevetti ha ottemperato alla richiesta pervenutagli dalle alte sfere di Nintendo di modificare i diritti e le licenze di sfruttamento dei marchi di questi due titoli.

Le diciture aggiunte alle schede informative che descrivono i due brevetti riferiscono di un loro futuro impiego in "programmi per videogiochi", in "programmi per videogiochi scaricabili" e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, in "programmi per smartphone".

L'ente governativo di Tokyo ha già ricevuto e avallato operazioni simili nel corso degli ultimi mesi. Gli altri progetti attenzionati dal colosso videoludico Kyoto corrispondono agli identikit di Kirby's Dream Land, Mario & Luigi Bowser's Inside Story, Art Academy, The Legend of Zelda Spirit Tracks e Mario Vs. Donkey Kong.

La frequenza con cui la casa di Super Mario sta operando per rinforzare la propria posizione aziendale su un ventaglio sempre più ampio di proprietà intellettuali e videogiochi non può che riportarci alla memoria le parole pronunciate a inizio maggio dal presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa in merito alla volontà di aumentare sensibilmente i finanziamenti del settore mobile della grande N per garantire un futuro roseo alla compagnia.