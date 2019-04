Nintendo ha ancora nuovi giochi da annunciare per l'anno fiscale in corso!

Con il concludersi dell'anno fiscale 2018/2019, terminato il 31 marzo, Nintendo ha discusso in un nuovo meeting finanziario alcune considerazioni sul periodo compreso tra l'aprile di quest'anno e il marzo 2020.

Particolarmente interessanti alcuni passaggi, dedicati a ciò che il pubblico può attendersi nel prossimo periodo per il parco titoli di Nintendo Switch. Il Presidente Nintendo Shuntaro Furukawa ha infatti ricordato come l'attuale anno fiscale conti già diversi giochi first-party già noti al pubblico. Tra questi troviamo, ad esempio, Pokemon Spada e Scudo, Astral Chain, Fire Emblem: Three Houses, Mario Maker 2, un nuovo Animal Crossing e Luigi's Mansion 3.

A quanto pare, tuttavia, Nintendo sta conservando anche qualche sorpresa: "Come potete vedere - ha dichiarato Furukawa - pubblicheremo costantemente nuovi titoli nel corso dell'anno fiscale. E ci sono ancora più titoli di cui ancora non abbiamo discusso. Intendiamo continuare ad espandere la line-up di software che può essere fruita dai consumatori di tutto il mondo e che continuerà a far giocare le persone su Nintendo Switch". Un focus importante sarà inoltre uno sforzo volto a far sì che i giocatori si intrattengano con i titoli Nintendo anche diverso tempo dopo la pubblicazione, tramite supporto post-lancio.



Durante il meeting, la Casa di Kyoto ha inoltre confermato il Nintendo Direct E3 2019, cosa vi aspettate dall'evento? Tra gli annunci più recenti in casa Nintendo, troviamo la conferma della data di uscita di Super Mario Maker 2.