Nintendo: un nuovo leak rivela la possibile line-up dell'E3 2018

Con l'E3 2018 ormai alle porte, ogni giorno emergono nuovi rumor sui giochi che saranno mostrati in fiera dalle varie aziende. Quest'oggi, sono comparse su 4Chan due foto che rivelerebbero l'intera line-up di Nintendo.

Nella prima foto vediamo quella che sembra la scaletta del consueto Nintendo Spotlight, che riportiamo di seguito:

Trailer di introduzione con Dragon Ball FighterZ, FIFA 2019, NBA 2K19, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, Octopath Traveler e Wolfenstein II The New Colossus

Super Smash Bros per Switch: trailer, demo e annuncio torneo

Punch Out Become the Champion: trailer e demo

Metroid Prime Renegade: trailer e gameplay

Splatoon 2 Octo Expansion: trailer e demo

Fire Emblem Memories: trailer e gameplay

Fallout 3 Anniversary: trailer e gameplay

Yoshi's Flipping Island: trailer e demo

Pokemon Let's GO Pikachu & Pokemon Let's GO Eevee: trailer

F-Zero SX: teaser trailer

Fortnite: trailer e gameplay

StarFox Lylat System: trailer e gameplay

La seconda immagine, invece, rivelerebbe i giochi che verranno mostrati nel corso della Treehouse e addirittura gli ospiti coinvolti. All'interno della lista troviamo Super Smash Bros per Switch, The Legend of Zelda: Link's Awakening 3D, StarFox Lylat System, Splatoon 2 Octo Expansion, Metroid Prime Renegade, Yoshi's Flipping Island, Fire Emblem Memories, Luigi's Mansion e Punch Out Become the Champion.

Secondo quanto riportato, un impiegato Nintendo avrebbe scattato queste due foto. Ovviamente vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor, dal momento che non vi è alcun modo di verificare la veridicità di quanto riportato su 4Chan. Cosa ne pensate di questa ipotetica line-up di Nintendo?