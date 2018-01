Nintendo: un nuovo Mini Direct è previsto per il 18 gennaio?

Tramite il forum di ResetERA , un insider molto vicino aha dichiarato che molto presto, già nel corso di questa settimana, la casa di Kyoto renderà disponibile un nuovo

Il video in questione dovrebbe essere pubblicato giovedì 18 gennaio e sarà persino più breve del Mini Direct dell'11 gennaio, la durata esatta e i contenuti non sono però stati rivelati. Lo stesso insider fa sapere inoltre che un Direct vero e proprio è invece previsto per un non meglio precisato giorno di febbraio.

Al momento, Nintendo non ha annunciato nulla ma non è escluso che la casa di Kyoto possa seguire la strategia già adottata la scorsa settimana, pubblicando il Mini Direct "a sorpresa" sul proprio canale YouTube.