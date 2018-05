Nintendo: il nuovo presidente vuole far aumentare i profitti del settore mobile

La divisione mobile di Nintendo ha registrato profitti inferiori alle aspettative durante l'ultimo anno fiscale ma uno degli obiettivi del nuovo presidente Shuntaro Furukawa è proprio quello di ottenere guadagni superiori dal settore mobile, come riferito durante una recente intervista con il Nikkei tradotta da Gamasutra.

Secondo Furukawa, i profitti di Nintendo in questo settore potrebbero raggiungere i 100 miliardi di yen di ricavi (900 milioni di euro) durante l'anno fiscale in corso, da qui la volontà di investire maggiormente nel business dei giochi per smartphone, con il lancio di "almeno un blockbuster entro il 31 marzo 2019", con probabile riferimento al già annunciato Mario Kart Tour.

Il nuovo presidente (operativo dal 29 giugno) vuole inoltre espandersi in altri mercati come il Sud Est Asiatico il Medio Oriente, dove Nintendo è attualmente poco rappresentata. Si tratta di mercati con alti tassi di crescita, che possono garantire gli stessi ritorni economici di territori come gli Stati Uniti, il Giappone e l'Europa.

Alle parole di Furukawa si aggiungono quelle di Tatsumi Kimishima, attuale presidente della compagnia, che al Nikkei ha spiegato le motivazioni alla base del suo abbandono: "Quando ho accettato il ruolo di presidente di Nintendo, sapevo che il mio incarico sarebbe stato temporaneo. Il mio obiettivo era quello di lanciare la piattaforma e renderla appetibile ai consumatori, proprio come abbiamo fatto. In seguito ho lavorato per cambiare la struttura dirigenziale con l'obiettivo di migliorare il lavoro dell'intera società. Adesso però è il momento di lasciare spazio ai giovani... Mr Furakawa ha lavorato a stretto contatto con me e sono consapevole delle sua qualità, credo che questo sia il momento migliore per un cambio al vertice."