Nintendo of America: ambiente di lavoro tossico e accuse di sessimo in un report di Kotaku

Un report di Kotaku indaga su alcune segnalazioni legate a Nintendo of America, a quanto pare all'interno della divisione americana ci sarebbero problemi legati ad una cultura sessista che genera un ambiente di lavoro tossico. Ma partiamo dal principio...

Nel 2020 una tester esterna sotto contratto con Aerotek (agenzia che lavora spesso con Nintendo of America) ha lasciato la compagnia per la quale lavorava dal 2010, accusando di aver subito molestie sessuali durante un lavoro svolto per conto di Nintendo of America.

Il gruppo di tester di cui Hannah (nome inventato) faceva parte era solito divertirsi e rilassarsi inviando meme e gag sua stanza privata di Microsoft Team, e fino a qui niente di male, la situazione sembra però sia degenerata quando un traduttore è entrato a far parte del gruppo ed ha iniziato a pubblicare immagini dei Pokemon con riferimenti sessuali e a lodare esplicitamente dal punto di vista sessuale i personaggi di Genshin Impact ritratti come bambine o comunque adolescenti.

Hannah ha quindi riportato l'accaduto ad Aerotek sperando di trovare conforto ma per tutta risposta la compagnia avrebbe consigliato alla ragazza di tacere e di non rendere pubblica questa storia, inoltre si è trovata contro anche i suoi compagni di lavoro e di chat. Aerotek ha potuto licenziare uno dei suoi collaboratori per un commento sulla biancheria intima di Hannah ma nulla ha potuto nei confronti del traduttore incriminato dal momento che questo è un dipendente full time di Nintendo of America.

Hannah ha quindi lasciato il suo posto di lavoro non sentendosi in alcun modo tutelata da Aerotek mentre il traduttore accusato ha dovuto seguire un corso sulla sessualità. A questo punto interviene Kotaku, la testata fa sapere di aver parlato con almeno altre dieci fonti le quali hanno confermato come le donne in Nintendo of America siano discriminate rispetto agli uomini e in generale negli uffici della compagnia aleggia un clima tossico per le donne, dove il sessismo la fa da padrone, con la dirigenza che sembra fare poco per arginare questa piaga.

Nintendo of America non ha risposto o commentato il report, restiamo in attesa di eventuali sviluppi.