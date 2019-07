Nintendo of America celebra i 30 anni dal lancio del Game Boy, la mitica console portatile

Attraverso i principali canali social di Nintendo of America, la divisione statunitense della casa di Kyoto ricordano il trentesimo annivesario del Game Boy e lo festeggiano insieme a tutti coloro che ricordano con affetto la leggendaria console portatile.

I festeggiamenti social di Nintendo of America per il lancio sul mercato statunitense e canadese del Game Boy, avvenuto giusto 30 anni fa, il 31 luglio del 1989, arrivano a poco più di tre mesi dalle celebrazioni per la commercializzazione in madrepatria del Game Boy. Qui da noi, la mitica scatoletta delle meraviglie della casa di Super Mario è arrivata sul mercato il 28 settembre del 1989, una data che verrà certamente celebrata dal colosso videoludico giapponese con iniziative social che coinvolgeranno i giocatori europei ma non solo.

Il Game Boy è infatti la terza console più venduta di tutti i tempi, grazie alle oltre 118 milioni di unità prodotte dal 1998 al 2003 e alla passione smisurata di un pubblico che continua a guardare con nostalgia a questo sistema e ai suoi innumerevoli capolavori, basti citare a titolo di esempio Tetris, Pokemon e le trasposizioni portatili di serie come Super Mario e The Legend of Zelda (qualcuno ha detto Link's Awakening?).

L'eredità spirituale del Game Boy continua a vivere nel progetto di Nintendo Switch, come hanno confermato più volte gli stessi vertici della casa di Kyoto affermando di aver tratto ispirazione dallo lavoro compiuto negli anni '80 da Satoru Okada, Gunpei Yokoi e dagli altri membri del Nintendo Research & Development 1 per realizzare un sistema capace di attrarre generazioni e pubblici diversi di videogiocatori grazie a un design che prevede l'utilizzo duale come console portatile e sistema casalingo.

Come avvenuto in occasione del trentesimo anniversario dall'uscita in Giappone di Nintendo Game Boy, tutta la redazione di Everyeye.it si unisce ai festeggiamenti per il compleanno della console portatile della Grande N e invita chi ci segue a condividere i propri ricordi, giudizi e pensieri su questo indimenticabile sistema.