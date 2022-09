Nintendo Sconti: ci sono oltre 1000 giochi Switch in offerta fino al 75%!

Avete voglia di un nuovo gioco per Switch? Allora siete davvero fortunati, poiché sul Nintendo eShop è in corso una ghiotta promozione con sconti che arrivano fino al 75% su una selezione composta da oltre mille titoli. Non fateveli scappare!

Ce n'è letteralmente per tutti i gusti, al punto che non sappiamo neppure da dove cominciare con le segnalazioni. Tra i tanti, ci sono Hades a 14,99 euro anziché 24,99 euro e Inside ad appena 1,99 euro, invece del prezzo di listino che ammonta a 19,99 euro. E poi ancora Cities: Skylines - Nintendo Switch Edition a 9,99 euro, Borderlands The Handsome Collection a 9,99 euro, Sonic Origins a 27,99 euro, Enter the Gungeon a 7,49 euro, Diablo 2 Resurrected a 19,99 euro, Kingdom Hearts 3 + ReMind (Cloud) a 41,99 euro, Dragon's Dogma: Dark Arisen a 9,89 euro, Hot Wheels Unleashed a 19,99 euro, Yooka- Laylee a 5,99 euro, Among Us a 3,21 euro e tanti, tantissimi altri.

Potete consultare la selezione completa dei videogiochi in sconto per Nintendo Switch aprendo l'eShop dalla vostra console oppure, se vi risulta più comodo, dirigendovi a questo indirizzo. Tenete presente che le offerte fino al 75% sui giochi Switch rimarranno attive fino alle 23:59 di domenica 2 ottobre, dunque non pensateci troppo: se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, approfittatene subito!