Nintendo Offerte di gennaio: gli sconti su Switch e videogiochi da GameStop

Il nuovo volantone di gennaio di GameStop è ricchissimo di offerte a tema Nintendo: scopriamo assieme tutti gli sconti su Switch e sui videogiochi per la console ibrida!

Le offerte di GameStop partono dalle console. Nintendo Switch (varie configurazioni disponibili) può essere acquistata in bundle con la protezione per lo schermo Atrix in vetro temperato, l'headset Turtle Beach Recon 70 (rosso o nero) e il Premium Pass di GameStop al prezzo di 339,98 euro (329,98 euro per i possessori di Level 3). Nintendo Switch Lite è invece proposta con la cover schermo @Play in vetro temperato, la cover @Play in silicone, l'headset Turtle Beach (rosso o nero) e il Premium Pass di GameStop a 259,98 euro (249,98 euro per i possessori di Level 3).

Sono molteplici gli sconti sui videogiochi, tutti attivi fino al 16 gennaio. Tra i tanti, segnaliamo Animal Crossing New Horizons a 49,98 euro, Ring Fit Adventure a 69,98 euro, Just Dance 2022 a 49,98 euro, Mario Party Superstars a 49,98 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49,98 euro,

WarioWare: Get It Together! a 39,98 euro, Super Mario Odyssey a 49,98 euro, 51 Worldwide Games a 29,98 euro, Metroid Dread a 49,98 euro, Zelda Breath of the Wild a 59,98 euro, Zelda Skyward Sword HD a 49,98 euro, Pokémon Diamante Lucente a 49,98 euro, Pokémon Perla Splendente a 49,98 euro e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49,98 euro.

Per gli amanti dei Pokémon c'è una promo imperdibile: fino al 19 gennaio e solo in negozio è possibile acquistare Pokémon Diamante Lucente o Perla Splendente e prenotare Pokémon Leggende Arceus spendendo complessivamente 99,98 euro anziché 121,96 euro. Infine, segnaliamo che fino al 16 gennaio è possibile prenotare Triangle Strategy al prezzo promozionale di 49,98 euro invece di 60,98 euro.