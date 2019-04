Nintendo Switch Online: annunciati i tre giochi NES gratis di aprile

Nintendo ha annunciato i tre nuovi giochi NES gratis di aprile per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, disponibili per il download a partire dalla prossima settimana e più precisamente dal 10 aprile.

Nello specifico, i tre giochi NES gratis di aprile sono Super Mario Bros The Lost Levels, Punch Out!! e Star Soldier. Il primo è il vero sequel di Super Mario Bros, uscito inizialmente in Giappone con il titolo Super Mario Bros 2 e arrivato in Occidente con qualche anno di ritardo, nel 1993 su Super Nintendo incluso come gioco bonus all'interno della raccolta Super Mario All-Stars.

Punch-Out!! non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei giochi arcade più noti di sempre mentre Star Soldier è uno sparatutto spaziale a scorrimento verticale, primo titolo di una serie piuttosto popolare in Giappone, andata avanti con successo fino alla fine degli anni '90. Non è escluso che nel corso del mese altri giochi possano aggiungersi ai titoli appena citati, al momento Nintendo ha annunciato solamente questi tre titoli come parte della lineup Nintendo Switch Online NES di aprile.