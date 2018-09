Nintendo Online: la lista dei giochi NES disponibili al lancio e nei prossimi mesi

Come sappiamo con l'iscrizione a Nintendo Online potremo avere accesso ad un catalogo di classici NES riproposti con supporto per le funzionalità online. Al lancio del servizio (19 settembre) saranno disponibili venti titoli e altri ne arriveranno nei mesi successivi.

Questi i giochi disponibili al lancio di Nintendo Online in Europa:

Balloon Fight

Baseball

Donkey Kong

Double Dragon

Excitebike

Ghosts’n Goblins

Ice Climber

Ice Hockey

The Legend of Zelda

Mario Bros

Pro Wrestling

River City Ransom

Soccer

Tecmo Bowl

Tennis

Yoshi

Su ResetERA è stata inoltre diffusa la lista dei giochi in arrivo entro la fine del 2018:

Ottobre

Double Dragon

Gradius

NES Open Tournament Golf

Solomon's Key

Super Dodge Ball

Super Mario Bros 3

Novembre

Dr. Mario

Metroid

Mighty Bomb Jack

Super Mario Bros

TwinBee

Dicembre

Adventures of Lolo

The Legend of Zelda

Ninja Gaiden

Wario's Woods

Ricordiamo che Nintendo Online sarà obbligatorio per giocare in multiplayer online con Nintendo Switch, l'abbonamento permette anche di utilizzare i salvataggi Cloud (funzione non compatibile con tutti i giochi) e di usufruire di promozioni esclusive, come quella relativa ai controller Wireless NES.