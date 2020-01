Nintendo: l'opuscolo di orientamento del 2020 è pieno di illustrazioni di Super Mario!

I dirigenti di Nintendo of Japan hanno deciso di iniziare il 2020 con una singolare iniziativa: la casa di Kyoto ha realizzato uno spassoso opuscolo di orientamento a tema Super Mario rivolto ai futuri dipendenti della compagnia.

Nel booklet immortalato su Twitter da un appassionato di Nintendo troviamo tantissimi disegni ispirati alla storia e ai protagonisti della saga platform dell'idraulico baffuto. Sfogliando le pagine del colorato libricino di orientamento, è infatti possibile ammirare degli squisiti bozzetti su Mario, Luigi, Donkey Kong, Bowser e la principessa Peach.

Tra i personaggi ritratti dagli artisti di Nintendo ritroviamo persino Wart, il (quasi) dimenicato villain di Super Mario Bros. 2 per NES e recentemente riapparso come Spirito in Super Smash Bros. Ultimate per Switch.

In calce alla notizia trovate alcune delle immagini che compongono l'opuscolo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate. Oltrechè con queste simpatiche iniziative, il 2020 di Nintendo è cominciato con le parole del presidente Furukawa tra cloud gaming e nuove console e con la consapevolezza che nel 2019, il colosso videoludico giapponese ha saputo conquistare in madrepatria l'80% del mercato console con Switch e 3DS.