Nintendo parla dell'online a pagamento per Switch e promette interessanti novità

Nel corso dell'ultimo briefing finanziario,ha annunciato che il servizio online a pagamento perdebutterà nel mese di settembre di quest'anno.

Durante una sessione Q&A, gli esecutivi della compagnia hanno commentato la notizia e hanno promesso che presto arriveranno alcune interessanti novità. Il Presidente Tatsumi Kimishima ha dichiarato: "Consideriamo il servizio online come una componente essenziale per diversificare il modo in cui i giocatori si approcciano ai nostri titoli, e per invogliarli a giocarne ancora di più. Per questo motivo vogliamo impiegare ingenti risorse nel servizio online a pagamento". Ha poi aggiunto: "Dateci un altro po' di tempo per annunciare ulteriori dettagli al riguardo. Credo che vi faranno capire in che modo vogliamo rendere il servizio popolare".

Per l'occasione, è intervenuto anche Shinya Takahashi, General Manager della divisione Entertainment Planning & Development: "Abbiamo molte idee per rendere ancora più accattivante il servizio a pagamento, per cui credo che il prossimo annuncio varrà l'attesa".

Al momento, quindi, non possiamo far altro che attendere pazientemente questo nuovo annuncio. Nintendo Switch Online debutterà in tutto il mondo nel mese di settembre 2018, e fornirà l'accesso all'online, alla chat vocale con l'app per dispositivi mobili, ad una selezione di giochi classici e a sconti esclusivi sul Nintendo eShop. Saranno tre le tipologie di abbonamento proposte: 3,99€ per il mensile, 7,99€ per il trimestrale e 19,99€ per l'annuale.