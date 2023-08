Nintendo, le parole di Furukawa: tenere alto l'interesse dei giocatori è una dura sfida

A distanza di poco tempo dall'uscita della notizia dell'ex "eroe Xbox" Major Nelson in visita agli uffici della Grande N, ecco che si ritorna a parlare di Nintendo a seguito delle dichiarazioni del presidente Shuntaro Furukawa. In una chiacchierata all'NHK, si è parlato del ruolo di Nintendo e del mantenere vivo l'interesse intorno all'azienda.

Dopo le affermazioni sopraggiunte nel corso dell'intervista effettuata dal servizio pubblico radiotelevisivo giapponese, il presidente della compagnia ha evidenziato l'importanza - e soprattutto la difficoltà - di capitalizzare l'interesse del pubblico con giochi capaci di attrare nuova utenza e fidelizzare la vecchia. "Teniamo sempre presente che se non continuiamo a proporre cose che la gente vuole veramente, si annoieranno di noi", ha detto Furukawa.

"[...] Credo che far sì che le persone vogliano spendere il loro prezioso tempo con i videogiochi, e per di più con quelli Nintendo, sia una battaglia molto dura". Il timore generale è che il pubblico possa non essere più invogliato all'acquisto dei prodotti offerti da Nintendo, nonostante si stia parlando, a conti fatti, di una delle realtà videoludiche più importanti e durature nel panorama internazionale, e più nello specigico giapponese.

Pikmin 4 e Nintendo Switch sono un successo intramontabile in Giappone, con l'interesse dell'utenza completamente catturato dall'uscita di Pikmin nello scorso mese. Ciò nonostante, Nintendo è sempre alla ricerca di nuove esperienze da offrire. Che possa esservi un riferimento al possibile erede di Nintendo Switch tra le righe?