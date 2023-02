Nintendo sarà al PAX East 2023: è tempo di provare Zelda Tears of the Kingdom?

In attesa di eventuali conferme in merito alla futura presenza di Nintendo, Sony e Microsoft all'E3 2023, il colosso di Kyoto conferma la propria partecipazione al PAX East di Boston.

Nintendo America è infatti stata ufficialmente accreditata tra gli espositori della manifestazione videoludica, anche se ancora non sono stati svelati programmi specifici dell'azienda. La notizia della partecipazione di Nintendo all'evento USA, che si protrarrà tra giovedì 23 e domenica 26 marzo 2023, ha però portato alla formulazione di alcune interessanti indiscrezioni.

La fiera videoludica sarà infatti attiva in un periodo molto interessante, a meno di due mesi di distanza dall'attesissimo lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lo ricordiamo, approderà su Nintendo Switch il successivo 12 maggio 2023. Le tempistiche aprono la porta a una prospettiva decisamente interessante, con ipotesi sulla possibile presenza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sullo showfloor del PAX East di Boston.



A poche settimane dal debutto su Nintendo Switch, l'avventura di Link potrebbe decidersi finalmente a presentarsi nelle mani dei visitatori della fiera, magari con una piccola Demo. Al momento, a ogni modo, si tratta solo di una speranza: sarà necessario attendere eventuali annunci, mentre dilagano Super Mario e Super Nintendo World.