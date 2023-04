Nintendo pensa ad altri film dopo Super Mario Bros? Parla Shigeru Miyamoto

Super Mario Bros. è il film basato su un videogioco di maggior successo nella storia del cinema, e nessuno si sorprenderebbe se Nintendo continuasse a puntare su nuove trasposizione dei suoi più celebri franchise videoludici. A parlare dell'argomento è stato Shigeru Miyamoto, uno dei volti più rappresentativi della grande N.

Parlando alla testata giapponese Nikkei, Miyamoto, pur mantenendo un certo riserbo, ha lasciato intendere che Nintendo è ben consapevole della forza dei suoi brand, e che questi possano funzionare anche al di fuori del solo medium videoludico. "Nintendo è come un'agenzia di talenti. Abbiamo un sacco di altri intrattenitori. Ci sono molte strade possibili che potremmo percorrere, come usare personaggi particolarmente noti da adattare per dei film", le parole del papà di Super Mario.

Che Nintendo abbia dalla sua parte una serie di franchise famosi dal grande potenziale è fuori da ogni dubbio, ma al momento non ci sono indizi concreti su quale serie Nintendo potrebbe puntare dopo il successo clamoroso di Super Mario Bros. Un sequel del film campione di incassi è sicuramente un'ipotesi plausibile, ma sicuramente sono tanti i fan che sognano un adattamento cinematografico o televisivo di The Legend of Zelda, soprattutto quando siamo sempre più vicini all'arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E voi, di quale serie Nintendo vorreste vedere un film? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.